Київське ТОВ привласнило гроші для виробництва вертольотів

У Києві викрили службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які привласнили 27,2 млн. грн., виділених їм державною інноваційною фінансово-кредитною установою на реалізацію спецпроекту зі створення сучасного виробництва легких багатоцільових вертольотів.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і зловживання владою або службовим становищем) Карного кодексу України.