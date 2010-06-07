IATA пророкує світовим авіакомпаніям 2,5 млрд. прибутку
17:26, 07 червня 2010Транспорт/Звя'зок
0
Через стрімке відновлення економіки
Авіалінії по всьому світу отримають $2,5 мільярда прибутку у 2010 році, вважає Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), яка різко змінила свій попередній прогноз у зв'язку з "несподівано сильним відновленням економіки".
У березні організація прогнозувала, що сектор отримає $2,8 мільярда збитків, повідомляє Рейтер.
"Світова економіка відновлюється після безодні фінансової кризи набагато швидше, ніж очікувалося.
Авіалініям допомагає відновлення трафіку" - сказав виконавчий директор IATA Джованні Бісіньяні.
Проте, за його словами, європейські авіалінії все-таки будуть збитковими в поточному році через наслідки перебоїв в авіасполученні у квітні через виверження вулкану в Ісландії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter