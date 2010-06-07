IATA пророкує світовим авіакомпаніям 2,5 млрд. прибутку

17:26, 07 червня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Через стрімке відновлення економіки

Авіалінії по всьому світу отримають $2,5 мільярда прибутку у 2010 році, вважає Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), яка різко змінила свій попередній прогноз у зв'язку з "несподівано сильним відновленням економіки".

У березні організація прогнозувала, що сектор отримає $2,8 мільярда збитків, повідомляє Рейтер.

"Світова економіка відновлюється після безодні фінансової кризи набагато швидше, ніж очікувалося.

Авіалініям допомагає відновлення трафіку" - сказав виконавчий директор IATA Джованні Бісіньяні.

Проте, за його словами, європейські авіалінії все-таки будуть збитковими в поточному році через наслідки перебоїв в авіасполученні у квітні через виверження вулкану в Ісландії.

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