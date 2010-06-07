"АвтоКрАЗ" збільшив виробництво автомобілів у 4 рази

Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" (м. Кременчук, Полтавська обл.) у січні-травні 2010 р. збільшила випуск автомобілів у 4,1 раза, або на 248 одиниць порівняно з аналогічним періодом 2009 р., до 328 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в холдингу.

За його даними, підприємство працює за темпом надходження замовлень. Значну частину замовлень в поточному році компанія дітала, отримавши перемогу в цілому ряді тендерів, як на постачання комерційних, так і військових автомобілів.

"Підприємство з 17 до 21 травня не працювало. Робота підприємства здійснюється за потреби", - сказав представник холдингу.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотонажної автотехніки.

У 2009 році "АвтоКрАЗ" відвантажив споживачам 654 автомобілі, що становить близько 20% від реалізації 2008 року.