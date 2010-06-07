МАУ почала виконувати рейси Донецьк-Дубровник

У суботу, 5 червня, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" виконала свій перший рейс за маршрутом Донецьк - Дубровник - Донецьк. Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії.

Рейси виконуватимуть щотижня по суботах.

Переліт займає близько трьох годин і виконують його на власних сучасних літаках МАУ "Боїнг-737" з двома класами обслуговування: бізнес і економічний.

"Цього року авіакомпанія МАУ розробила спеціальну программу, яка сприяє розвитку туризму в Східному регіоні, і відкрила нові прямі рейси з Донецька в Італію, Західну Україну і ось тепер - Середземномор'я", - наголосив віце-президент МАУ з продажів і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія.

Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР).