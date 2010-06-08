Компанія Apple презентувала новий iPhone4

Глава американської компанії Apple Стів ДЖОБС представив нову модифікацію смартфона iPhone 4.

Як повідомляє Gazeta.ru, презентація відбулася вчора на конференції у Сан-Франциско.

Діагональ дисплея нового смартфона – 8,9 см, він має роздільну здатність 960 на 640 пікселів. В одному дюймі дисплея iPhone 4 поміщається 326 точок, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник попередньої версії смартфона (163 пікселя). При цьому товщина iPhone 4 становить 9,3 мм, що на 24% менше, ніж у його попередника 3GS.

Новий пристрій оснащений камерою для відеоконференцій і фотокамерою зі спалахом.

С.ДЖОБС назвав iPhone «найточнішою і найпрекраснішою річчю на світі».