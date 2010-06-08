Тігіпко: Україна зацікавлена в активізації співробітництва з РФ

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО переконаний, що Україна зацікавлена в активізації співпраці з Російською Федерацією у запропонованих взаємовигідних проектах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи заяву посла Росії в Україні Михайла ЗУРАБОВА про те, що Україні слід прискорити реакцію на пропозиції щодо співпраці в економічній сфері з РФ.

"Ми теж зацікавлені в швидкій реакції, якщо це нам вигідно", - сказав С. ТІГІПКО.

Він підкреслив, що пропозиції Росії щодо співпраці в авіабудуванні для України дуже цікаві, передусім, оскільки Україна дістане можливість розширити присутність на ринку авіапрому Росії і вихід на ринок третіх країн.

Надзвичайно цікаві, сказав віце-прем'єр, пропозиції Росії про співпрацю в ядерній сфері. "Росія дала надзвичайно цікаві для нас умови і щодо добудови енергоблоків, і виробництва ядерного палива. На такі програми потрібно реагувати, і не потрібно боятися, що це Росія або не Росія. Головне, щоб країна була сильною. Якщо країна сильна, то в ній працюють такі регулювальники, які можуть регулювати будь-якого інвестора", - підкреслив С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ 7 червня на міжнародному круглому столі "Україна і Росія: нова взаємодія" в Ялті заявив, що пропозиції Російської Федерації, котрі стосуються сфери економіки, носять тимчасовий характер, і Україні слід відреагувати на них протягом найближчих півтора року.