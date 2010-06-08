Гендиректором ЧСЗ призначили Валерія Калашникова

Наглядова рада ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" (ЧСЗ, м. Миколаїв) призначила з 15 червня генеральним директором Валерія КАЛАШНИКОВА, який раніше виконував обов'язки генерального директора заводу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу ЗАТ "Смарт-холдинг", у який входить завод.

У повідомленні зазначено, що таке рішення наглядова рада прийняла на своєму засіданні 7 червня.

Як пояснив перший заступник генерального директора "Смарт-холдингу" з розвитку і управління активами Олексій ТИМОФІЇВ, "на ЧСЗ почався новий етап, і нині підприємству потрібний керівник з хорошим галузевим досвідом. Це важливо для реалізації відповідальних замовлень, у тому числі держзамовлення з будівництва кораблів класу "корвет".

Також у повідомленні сказано, що В. КАЛАШНИКОВ почав працювати на ЧСЗ з 2009 року на посаді директора з виробництва. З лютого 2010 року за сумісництвом був призначений виконавчим директором.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня Господарський суд м. Києва своїм рішенням задовольнив позов

Генеральної прокуратури України і визнав недійсними договори, за якими Фонд державного майна України незаконно продав і надалі були перепродані акції ЧСЗ у розмірі 90,25% статутного фонду і зобов'язав покупців повернути спірний пакет акцій державі.

Нагадаємо, 7 жовтня 2003 року 90,25% акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" були придбані ВАТ "Миколаївська малотонажна верф" (нині ВАТ "Судмашпром"), яке раніше контролювали бізнесмени Ігор і Олег ЧУРКІНИ.

Згодом Фонд держмайна України спробував через суд розірвати договір купівлі-продажу. Проте, у грудні 2005 року Миколаївський господарський суд відмовив повністю в задоволенні позову на користь ФДМУ, а 24 жовтня 2006 року і Одеський апеляційний суд визнав договір купівлі-продажу дійсним.

14 березня 2007 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу Фонду держмайна і залишив в силі рішення перших інстанцій, зокрема Господарського суду Миколаївської області і Одеського апеляційного госпсуду, що підтвердили право власності ВАТ "Судмашпром" (раніше - ВАТ "Миколаївська малотонажна верф") на 90,25% ВАТ "Чорноморський суднобудівельний завод".

6 грудня 2007 року Фонд державного майна України погодив договір між ВАТ "Судмашпром" і ВАТ "Херсонський суднобудівельний завод" з продажу 90,25% пакету акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод".

Довідка УНІАН. ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тон, а також виробляє суднові котли, механізми і суднове устаткування. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.

90,25% акцій ЧСЗ належить ВАТ "Херсонський суднобудівельний завод", який у кінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ "Судмашпром" (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДМУ і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.

Херсонський суднобудівельний завод і Чорноморський суднобудівельний завод входять до складу формованого суднобудівельного холдингу ЗАТ "Смарт-холдинг".

"Смарт-холдинг" займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі (як акціонер групи компаній "Метінвест" і Яковлівского Гоку), у виробництві нерудних матеріалів (підприємства субхолдингу "Смарт-Нерудпром"), у суднобудуванні (субхолдинг на базі Херсонського і Чорноморського суднобудівельних заводів), в АПК (субхолдинг "Сагро" і група компаній "Верес"), здійснює проект будівництва глибоководного порту Очаків і керує рядом підприємств в інших галузях економіки.