Уряд реалізує ряд проектів в авіагалузі

Уряд України в найближчі півтора року планує здати в експлуатацію ряд об'єктів в авіаційній галузі.

Як повідомив УНІАН департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ під час Міжнародного форуму аеропортів та авіаперевізників Routes CIS у Харкові.

"Що стосується розвитку авіації, то в найближчі півтора року усі авіаперевізники, які літають в Україну або захочуть літати до нас, отримають від уряду України ряд об'єктів", - сказав він.

Зокрема, за словами Б. КОЛЕСНИКОВА, у Харкові уряд планує не пізніше жовтня 2011 року здати в експлуатацію злітно-посадкову смугу завдовжки 2,5 кілометри. У Львові буде побудований новий пасажирський термінал загальною площею 29 тис. кв. м і посадкова смуга завдовжки 3,2 кілометри.

Крім того, перший віце-прем'єр повідомив, що в "Борисполі" уряд планує побудувати новий пасажирський термінал D загальною площею близько 100 тис. кв. м. Він нагадав, що термінал F згаданого аеропорту буде зданий в експлуатацію цього літа.

У 2011 році в експлуатацію будуть здані міжнародний термінал Донецького аеропорту загальною площею 52 тис. кв. м і злітно-посадкова смуга, сертифікована за третьою категорією ICAO, завдовжки 4 кілометри.

Б. КОЛЕСНИКОВ зазначив, що після виконання обов'язкової програми з підготовки до Євро- 2012, уряд планує узятися до будівництва нової смуги в Одеському аеропорту. А також, за його словами, залишається пріоритетним питання Криму.

Як повідомляв УНІАН, 7-9 червня в Харкові проходить перший Міжнародний форум аеропортів і авіаперевізників Routes CIS.