Україна у 2011 году приєднається до програми "Відкрите небо"

Перший віце-прем'єр-міністр України Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозує, що Україна вже у 2011 році приєднається до європейської програми "Відкрите небо"

Як повідомив УНІАН департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Б. КОЛЕСНИКОВ заявив під час Міжнародного форуму аеропортів і авіаперевізників Routes CIS, який проходить у Харкові 7-9 червня.

"Я не бачу перешкод для того, щоб Україна наступного року отримала статус "Відкрите небо" - сказав віце-прем'єр.

За його словами, зараз уряд і "Укравіація" активно ведуть переговори з Євросоюзом за усіма пунктами програми, щоб зняти усі дискримінаційні норми в роботі українських авіакомпаній. "Уряд і "Укравіація" активно працюють над програмою "Відкрите небо". Нам залишилося здійснити буквально декілька кроків", - сказав Б. КОЛЕСНИКОВ.

Водночас віце-прем'єр-міністр сказав про необхідність врегулювати питання ціноутворення на авіаперевезення. За його словами, монополізація авіаринку, яка спостерігається останнім часом в Україні, призвела до невиправдано високої вартості квитків на авіаційні перевезення. Авіаперевізники не повинні забувати, що тільки масовий пасажир може дати поштовх розвитку вітчизняних авіакомпаній і аеропортів, підкреслив Б.КОЛЕСНИКОВ.

Довідка УНІАН. Європейська програма "Відкрите небо" передбачає, що усі авіакомпанії країн, які до неї приєдналися, конкурують на рівних умовах. Тобто, будь-яка авіакомпанія літає не за дозволом, який вона повинна отримати в кожній країні, куди збирається літати, а в порядку попереднього повідомлення.

Угода про "Відкрите небо" стане черговим етапом на шляху створення єдиного авіаційного простору між Україною і ЄС.