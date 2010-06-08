Відкрили новий дилерський центр Subaru

Офіційний імпортер японського виробника автомобілів Subaru компанії Fuji Heavy Industries Ltd. в Україні - компанія Subaru Ukraine спільно з ТОВ "Автоцентр Україна Плюс" відкрили новий ділерський центр "Субару Дніпро" в Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Subaru Ukraine.

У повідомленні сказано, що компанія "Автоцентр Україна Плюс" отримала статус офіційного ділера "Субару Україна".

Новий дилерський центр "Субару Дніпро" побудований відповідно до корпоративних стандартів Subaru, дозволяє здійснювати обслуговування повного циклу і включає шоу-рум, сертифікований сервісний центр, а також склад запчастин і аксесуарів.

Площа шоу-руму дозволяє представити повний модельний ряд автомобілів Subaru.

Ділерський центр "Субару Дніпро" здійснюватиме продаж нових автомобілів Subaru, оригінальних запчастин і аксесуарів до них, повне технічне обслуговування і ремонт, а також широкий спектр додаткових сервісів, таких як страхування автомобілів, установка додаткового устаткування і аксесуарів.

Автоцентр "Субару Дніпро" став другим центром Subaru в Дніпропетровську і двадцять четвертим офіційним регіональним партнером ТОВ "Субару Україна".

Нагадаємо дилерська мережа "Субару Україна" охоплює 20 регіонів.

Довідка УНІАН. У червні 2006 року японська компанія Fuji Heavy Industries Ltd. оголосила про відкриття в Україні дистриб'юторської компанії Subaru Ukraine LLC. Компанія Subaru Ukraine LLC зареєстрована в Києві зі статутним капіталом 15 млн. грн..

Засновниками компанії є японський торговий дім Sojitz Corporation - 51% і компанія AWD Motors (Київ) - 49%, яка у свою чергу була створена двома українськими компаніями ТОВ "Мега-Моторс" і ТОВ "Меркурій", які раніше виступали імпортерами Subaru в Україні.