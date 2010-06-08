«Богдан» збільшив експорт авто

Корпорація "Богдан", один з провідних суб'єктів автомобільного ринку України, у травні 2010 року експортувала 1428 легкових автомобілів (у т.ч. 63 авто Bogdan 2310 pick - up), що на 67,6% більше, ніж у квітні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Корпорації "Богдан".

У повідомленні сказано, що на сьогодні корпорація "Богдан" має трьох дистриб'юторів легкових авто в Російській Федерації, а також по одному у Вірменії, Білорусі та Азербайджані.

Найближчим часом корпорація "Богдан" має намір вийти на ринки Казахстану та Киргизії з легковими автомобілями і легким комерційним авто Bogdan 2310 pick - up. Переговори з операторами у цих країнах на фінальній стадії.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК повідомив про початок реалізації програми постачань на експорт легкових автомобілів, у тому числі власного комерційного автомобіля Bogdan 2310 рick - up.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Легкові автомобілі (Lada, Hyundai) виробляють на майданчику в Черкасах, автобуси і тролейбуси - в Черкасах і Луцьку.

Bogdan 2310 pick - up довжиною 4,265 м і вантажним відсіком (орієнтовний об'єм 2,5 куб. м, без урахування простору усередині спойлера даху) оснащений 8 - і 16-клапанними двигунами. За рахунок модернізації підвіски вантажопідйомність складає орієнтовно 550 кг. Витрати палива в міському циклі - 7 л на 100 км. Гарантія - до трьох років.