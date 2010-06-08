TNT Express відкрила складський комплекс у Києві

Компанія TNT Express, оператор транспортних експрес-послуг, 7 червня відкрила складський комплекс на пр. Московському, 28-а в Києві.

Про це сказано на сайті компанії.

Як зазначено у повідомленні, складський комплекс класу "А" розташований на території площею 0,72 га, поряд з центральним офісом компанії. Це розташування дає можливість компанії розширити свої складські приміщення для зберігання і сортування вантажів на 1,4 тис. кв.м.

У рамках програми розширення виробничих площ компанія TNT Express з початку 2010 р. збільшила обсяг складських приміщень в регіональних представництвах на 20%, до кінця 2010 року планує збільшити до 50%.

Довідка УНІАН. Компанія TNT Express в Україні працює з 1993 року. Компанія надає послуги з експрес-доставки. Штат компанії налічує понад 700 співробітників.