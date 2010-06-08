Виробництво легковиків в Україні скоротилося на 26,4%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-травні 2010 року, за оперативними даними, скоротилося на 26,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 21,301 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України "УкрАвтоПром".

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні у січні-травні збільшилося в 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 909 штук.

Також у повідомленні сказано що виробництво вантажних автомобілів в Україні у січні-травні збільшилося у 2,9 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1997 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком, до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2009 році скоротилося на 85,4% порівняно з 2008 роком, до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% - до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Провідними виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація "УкрАВТО" (ЗАТ "ЗАЗ"), Корпорація "Богдан" (ВАТ "ЛуАЗ" і ВАТ "Черкаський автобус"), ЗАТ "Єврокари", Корпорація "АІС" (ТОВ "КрАСЗ"), Корпорація "Еталон" (ЗАТ "Чернігівський автозавод" і ЗАТ "Бориспільський автозавод") та ін.