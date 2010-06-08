На переїздах та коліях УЗ у січні-травні сталося 46 ДТП

Протягом січня-травня 2010 року на переїздах і коліях залізниць України сталося 46 дорожньо-транспортних подій, що на 12 випадків більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, 43 випадки сталися на переїздах і три - на залізничних коліях поза переїздами. Під час ДТП сім осіб загинуло і 20 - травмовані. Найбільше ДТП (13 випадків) сталися на Львівській залізниці.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість ДТП виросла на 12 випадків, а кількість потерпілих зменшилася: загиблих - на 13 осіб, травмованих - на 3 особи.

Як свідчить статистика, найчастіше ДТП відбуваються через те, що громадяни ігнорують заборонні сигнали світлофорів, порушують правила поведінки на об'єктах залізничної інфраструктури. До прикладу, протягом січня-травня цього року найбільше ДТП (27 випадків) сталися на переїздах без чергового, обладнаних сигналізацією, причому усі - з вини водіїв автотранспорту.