Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявляє, що «5 канал» ніхто не закриє. Про це вона заявила під час чату на Кореспондент.net.

За її словами: “«5 канал» працював, працює і працюватиме”. “«5 канал» не закриє жоден з судів”, - наголосила вона.

Відповідаючи на питання, як вона ставиться до руху “Стоп цензурі”, Г.ГЕРМАН сказала, що цей рух, “як і будь-який інший рух - це нормальне явище”. “Цей рух зникне тоді, коли журналісти зрозуміють, що, за великим рахунком, у нас немає цензури”, - сказала вона. Г.ГЕРМАН наголосила: “Я не бачу цензури”. За її словами, “проблема значно глибша, це проблема впливу капіталу, проблема дій власників телеканалів. Проблема набагато глибша, ніж її намагаються подати учасники «Стоп цензурі»”. За її словами, “вони бачать лише верхівку айсберга”. Г.ГЕРМАН стверджує, що в Адміністрації Президента “немає ніяких спроб диктувати журналістам, що писати, щось забороняти”. “Проблема є. Але якщо є гроші, щоб купити папір, щоб заплатити журналістам, тоді ти можеш щось написати. У нас працює диктат гаманця, диктат капіталу”, - додала вона. За її словами, “акції у футболках - це спроба спростити проблему”. Г.ГЕРМАН стверджує, що “потрібна нова політика у сфері медіа, яка могла б регулювати процеси між власниками різних холдингів”. “Мені здається, конкуренція дає можливість свободи. Про це треба думати, треба створювати суспільне телебачення, над яким ми працюємо”, - сказала вона і зазначила: “Якщо хтось намагається побачити спекулятивні акції, шукати адмінтиск там, де його немає”.