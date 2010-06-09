Запорізька мерія: будівництво мостів через Дніпро під загрозою

Курганський завод мостових металоконструкцій (Росія) зупиняє постачання металоконструкцій, необхідних для будівництва мостів через Дніпро в Запоріжжі, у зв’язку з відсутністю коштів у замовника.

Як повідомила УНІАН прес-служба Запорізької мерії з посиланням на начальника Управління капітального будівництва (УКБ) міськвиконкому Івана СУХОМЛИНА, 7 червня "на будівництві нових запорізьких мостів почався монтаж елементів балки жорсткості - основи під плиту проїжджої частини: металеву конструкцію вагою 24,5 тонни встановили на висоті 30 метрів і це були останні запаси металоконструкцій".

"Нині момент Курганський завод зупиняє постачання металоконструкцій для Запоріжжя. У запорожців поки що немає коштів на оформлення нових замовлень", - повідомили в прес-службі, відзначивши, що керівництво міста сподівається, що найближчим часом Кабінет Міністрів виділить кошти, необхідні для продовження будівництва мостів.

Як повідомляв УНІАН, при формуванні Держбюжету-2010 місто Запоріжжя для продовження будівництва мостових переходів через Дніпро просило включити до бюджету 1 млрд. 400 млн. грн. окремим рядком, але не було внесено коштів взагалі: Запоріжжю пообіцяли виділити кошти із Стабілізаційного фонду, в якому в 2010 р. на всі держоб’єкти передбачено 1 млрд. 200 млн. грн.

4 червня ц.р. під час візиту в Запоріжжі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пообіцяв виділити на будівництво мостів через Дніпро в Запоріжжі кошти в обсягу, достатньому для завершення їх будівництва в 2012 р. "Упродовж цього року на будівництво мостів через Дніпро в Запоріжжі буде виділено близько 500 млн. грн., а з наступного року вийдемо на 1,5 млрд. з тим, аби до 2012 р. включно завершити будівництво", - заявив А. КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН. Проект будівництва в Запоріжжі автотранспортного мостового переходу, який покликаний розв’язати проблему зв`язку правобережного Запоріжжя, де проживає більш як 300 тисяч запорожців, з лівобережною частиною - місцем розташування більшості промпідприємств і запорізьких виробничих комплексів, був затверджений Держкомітетом будівництва і архітектури в 2002 р. Згідно з проектом, спорудження мостів через Дніпро і старе Дніпро, а також будівництво нових транспортних розв`язок та естакадних підходів до мосту планувалося здійснити впродовж 8 років. Але згодом керівництво УКБ Запорізького міськвиконкому заявило, що будівельники нових мостових переходів у Запоріжжі відстають від графіка більш ніж на 2 роки. За даними Запорізької мерії, в результаті невідповідного фінансування, що розтягнуло терміни будівництва і зростання цін впродовж часу будівництва, кошторисна вартість зведення в Запоріжжі нових мостових переходів збільшилася з 1,9 мільярдів грн. (первинний кошторис) до 4,913 млрд. грн. (станом на 01.01.09 р.).