На «Луганськтепловоз» три претенденти

Заявки на участь в приватизаційному конкурсі з продажу 76,001% акцій холдинговій компанії "Луганськтепловоз" подали ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія) і компанія Mantara Holding (Кіпр).

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, термін подачі заявок на конкурс щодо "Луганськтепловозу" збіг 7 травня о 18.00.

Довідка УНІАН. 31 березня 2010 року Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Луганськтепловоз" у розмірі 76,001% статутного капіталу.

Стартова ціна виставленого на продаж держпакету "Луганськтепловозу" складає 400 млн. грн.

Конкурс з продажу "Луганськтепловозу" відбудеться 15 червня 2010 року.