Мінтранс просить Туреччину збільшити квоти дозволів

Міністерство транспорту і зв'язку України звернулося до Міністерства транспорту і комунікацій Турецької Республіки щодо можливості надання українським перевізникам додаткових квот дозволів на 2010 рік: 500 двосторонніх і 3000 третіх країн, враховуючи спрямованість українських перевізників на транзитні перевезення у ці країни через територію Туреччини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансзв’язку України.

У повідомленні сказано, що нині потреби українських перевізників в дозволах Туреччини перевищують річну квоту. На травень річна квота двосторонніх дозволів Туреччини використана українськими перевізниками на 41%, а на в'їзд і виїзд з третіх країн - на 72%.

Нагадаємо, у 2010 році, завдяки роботі Мінтрансзв’язку, українські перевізники отримають додаткові дозволи на здійснення автомобільних перевезень з низкою країн.

Зокрема, збільшені квоти дозволів на 2010 рік з Болгарією (на 25%), Боснією і Герцеговиною (на 17%), Великобританією (на 20%), Вірменією (на 20%), Грузією (на 40%), Сербією (на 14%), Словаччиною (на 13%).