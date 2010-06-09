Росія отримає 50% Чорноморського суднобудівного заводу

Об`єднаній суднобудівельній корпорації (ОСК) Російської Федерації цього року передадуть 50% акцій Чорноморського суднобудівельного заводу (м.Миколаїв).

Про це повідомив глава ОСК Роман ТРОЦЕНКО за підсумками засідання Ради безпеки у Кремлі, передає РІА "Новини".

За його словами, у рамках розвитку російської суднобудівельної галузі буде реалізований ряд проектів, зокрема, з Україною планують створити спільне підприємство на базі Чорноморського суднобудівельного заводу.

"50% заводу і ряд інших підприємств будуть передані ОСК", - сказав він.

При цьому глава ОСК зазначив, що таку передачу планують здійснити протягом 2010 року.

Довідка УНІАН. ДАХК "Чорноморський суднобудівельний завод" спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тон, а також виробляє суднові котли, механізми і суднове устаткування. Основні ринки збуту - Україна, РФ, Греція, Естонія.

90,25% акцій ЧСЗ належить ВАТ "Херсонський суднобудівельний завод", який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ "Судмашпром" (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДМУ і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.

Херсонський суднобудівельний завод і Чорноморський суднобудівельний завод входять до складу формованого суднобудівельного холдингу ЗАТ "Смарт-холдинг".

"Смарт-холдинг" займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі (як акціонер групи компаній "Метінвест" і Яковлівського Гоку), у виробництві нерудних матеріалів (підприємства субхолдингу "Смарт-Нерудпром"), у суднобудуванні (субхолдинг на базі Херсонського і Чорноморського суднобудівельних заводів), в АПК (субхолдинг "Сагро" і група компаній "Верес"), здійснює проект будівництва глибоководного порту Очаків і керує рядом підприємств в інших галузях економіки.