Google впровадив нову систему індексування

Компанія Google впровадила нову систему індексування веб-сайтів Caffeine.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, Caffeine є найбільшою колекцією веб-сторінок за всю історію Google і дозволяє здійснювати швидшу індексацію потрібних сторінок для користувачів, сказано у релізі.

Кожну секунду система обробляє сотні тисяч сторінок, при цьому в базі даних Caffeine є близько 100 млн. гігабайт даних, а нова інформація додається зі швидкістю декількох сотень тисяч гігабайт на день.

У компанії зазначають, що система Caffeine є основою для побудови інших, швидших і об'ємніших індексів, оскільки здатна краще адаптуватися до розвитку мережі.

Довідка УНІАН. Компанія Google, заснована у 1998 році аспірантами Стенфордського університету Ларрі ПЕЙДЖЕМ і Сергієм БРІНОМ, є лідируючою веб-корпорацією на основних світових ринках. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Силіконовій долині, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.