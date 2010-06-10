Україна та Грузія підписали міжурядову угоду про повітряне сполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і Грузії Грігол ВАШАДЗЕ на спільній прес-конференції.

"Те, що не було угоди, регулюючої перевезення, це дуже дивно. Ось ми цей пропуск і заповнили", - сказав Г. ВАШАДЗЕ.

Він також повідомив, що міністри дали доручення найближчим часом провести ревізію міжнародно-правової бази двосторонніх стосунків.

У свою чергу К. ГРИЩЕНКО повідомив, що під час переговорів з грузинською стороною обговорювали питання співпраці в економічній, політичній і культурній сферах. Зокрема, він проінформував, що Грузія хоче видати грузинською мовою історію України від глибокої старовини до сучасного розвитку. Крім того, сторони обговорили питання співпраці двох країн з Європейським Союзом, зокрема, обмін досвідом щодо ведення переговорів у візовому контексті і створення зони вільної торгівлі.