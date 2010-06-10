Україна та Грузія підписали міжурядову угоду
Про повітряне сполучення
Україна та Грузія підписали міжурядову угоду про повітряне сполучення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили міністри закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і Грузії Грігол ВАШАДЗЕ на спільній прес-конференції.
"Те, що не було угоди, регулюючої перевезення, це дуже дивно. Ось ми цей пропуск і заповнили", - сказав Г. ВАШАДЗЕ.
Він також повідомив, що міністри дали доручення найближчим часом провести ревізію міжнародно-правової бази двосторонніх стосунків.
У свою чергу К. ГРИЩЕНКО повідомив, що під час переговорів з грузинською стороною обговорювали питання співпраці в економічній, політичній і культурній сферах. Зокрема, він проінформував, що Грузія хоче видати грузинською мовою історію України від глибокої старовини до сучасного розвитку. Крім того, сторони обговорили питання співпраці двох країн з Європейським Союзом, зокрема, обмін досвідом щодо ведення переговорів у візовому контексті і створення зони вільної торгівлі.