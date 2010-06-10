УМЗ змінив юридичну назву на «МТС Україна»

Оператор мобільного зв'язку УМЗ (ТМ "МТС Україна") оголосив про зміну свого найменування на Приватне акціонерне товариство "МТС Україна". Про це сказано в офіційному повідомленні на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, закрите акціонерне товариство "Український мобільний зв'язок" з метою забезпечення єдності бренду і на виконання Закону України "Про акціонерні товариства" змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" (код з ЕДРПОУ 14333937, місцезнаходження 01601, р. Київ, вул. Лейпцігська, 15, скорочене найменування ПАТ "МТС Україна").

При цьому код з ЕДРПОУ, місцезнаходження, а також платіжні реквізити та індивідуальний податковий номер платника ПДВ залишилися без змін.

Усі права і обов'язки за угодами, укладеними ЗАТ "Український мобільний зв'язок", повністю зберігають свою силу для ПАТ "МТС Україна".Відповідно, усі раніше укладені договори, які діють і за якими продовжують виконуватися зобов'язання, зберігають свою силу в повному обсязі з урахуванням інформації, викладеної в цьому повідомленні, і не потребують ніякого переоформлення або внесення формальних змін.

Нові документи, видані від імені або на ім'я "МТС Україна", повинні оформлятися з урахуванням нового найменування: Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" або ПАТ "МТС Україна" у скороченому варіанті.

Довідка УНІАН. Мережа "МТС Україна" охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,37 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM - 900/1800, CDMA - 450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв'язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п'яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. гривень. "МТС Україна", 100% дочірня компанія ВАТ "Мобільні Телесистеми", провідного оператора мобільного зв'язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ "Мобільні Телесистеми" обслуговує понад 98,65 мільйонів абонентів. Населення 82 регіонів Росії, а також Вірменії, Білорусі, України, Узбекистану і Туркменістану, де МТС і її дочірні підприємства мають ліцензії на надання послуг в стандарті GSM складає понад 230 мільйонів осіб. З червня 2000 року акції МТС котируються на Нью-йоркській фондовій біржі під кодом MBT.