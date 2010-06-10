Очільник МВС обіцяє розібратися з перекупниками залізничних квитків

Глава Міністерства внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ обіцяє розібратися з перекупниками залізничних квитків у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

"Щодо "Києва-Пасажирського", я розберуся з цими фактами", - сказав А. МОГИЛЬОВ, пояснивши при цьому, що МВС внесло пропозицію зробити квитки іменними, що дасть можливість так, як і на авіатранспорті, виявляти осіб, які знаходяться в розшуку.

Міністр підкреслив, що на його переконання, впровадження таких проїзних документів не обмежить права людини.

"Це не таке велике обмеження прав людини, як, скажімо, мобільний телефон і кредитна картка, за якими набагато простіше відстежувати переміщення людини. окрім того, введення іменного квитка набагато зменшить спекуляцію з ними", - сказав А. МОГИЛЬОВ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відмінила продаж квитків за паспортами або іншими документами, що засвідчують особу, у листопаді 2007 року.

14 квітня генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК заявив, що "Укрзалізниця" підтримує пропозицію Міністерства внутрішніх справ України про відновлення продажів залізничних квитків для пасажирів за паспортами у зв`язку з випадками міжнародного тероризму, що почастішали. Він підкреслив, що питання відновлення продажів іменних залізничних квитків зараз знаходиться в процесі вивчення. Остаточне рішення, за його словами, буде прийнято спільно МВС і "Укрзалізницею" протягом 1-2 місяців.