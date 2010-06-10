«Укрзалізниця» спростовує заяви підприємств ГМК

«Укрзалізниця» спростовує заяви підприємств гірничо-металургійного комплексу про завищення тарифів на вантажоперевезення.

Про це УНІАН заявив заступник генерального директора відомства Віктор ЧОРНИЙ.

Зокрема, за його словами, відомство зберегло пільги на рівні жовтня 2008 року на перевезення залізорудної сировини (33%), коксу (12%), вапняку (14%). В цілому на сьогодні рівень тарифів на перевезення готової продукції підприємств ГМК на 3-5% нижче за жовтень 2008 року, а продукції хімічної галузі – на 6-10%. «Щодо підприємств хімпрому, всі норми постанови Кабміну виконуються», - підкреслив В.ЧОРНИЙ.

Водночас, за його словами, Кабмін зобов`язав металургів також зберігати ціни на свою продукцію - на рівні не вище експортних. Проте моніторинг, проведений «Укрзалізницею», виявив значні розбіжності між експортними цінами і фактичними. Так, Нижньодніпровський трубопрокатний завод підняв ціни на 16% проти жовтня 2008 року, ММК ім. Ілліча, ДМЗ ім. Петровського – на 22-24%, МК «Азовсталь» – на 72% (у поточному році).

Заступник генерального директора «Укрзалізниці» повідомив, що відомство звернулося із запитом в Міністерство економіки і Міністерство промислової політики з проханням офіційно підтвердити ціни, задекларовані металургами на свою продукцію. «На сьогоднішній день таке підтвердження не було отримано. У зв`язку з цим, а також відповідно до п. 3 постанови Кабінету міністрів №289 від 24 березня 2010 року, «Укрзалізниця», починаючи з 30 червня, також припиняє виконання цієї постанови», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, представники підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України вчора на щомісячній балансовій нараді галузі в Дніпропетровську заявили про завищення тарифів на вантажоперевезення з боку «Укрзалізниці» всупереч умовам постанови Кабінету міністрів №289 від 24 березня 2010 року, що передбачає продовження антикризових заходів для ГМК на другий квартал 2010 року.

Довідка УНІАН. Постановою №925 від 14 жовтня 2008 року «Про першочергові заходи зі стабілізації ситуації, яка складається в гірничо-металургійному і хімічному комплексі», Кабінет міністрів продовжив мораторій на підвищення тарифів на електроенергію і залізничні перевезення, а також пільгові тарифи на природний газ для підприємств ГМК і хімпрому. Дія норм постанови в 2008-2009 роках щокварталу продовжувалася новими урядовими постановами. У 2010 році термін дії постанови був продовжений на 1-й квартал.