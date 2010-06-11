В Україні розпочато реєстрацію мопедів

В Україні розпочали реєстрацію мопедів з видачею спеціальних номерних знаків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України із посиланням на заступника начальника Департаменту ДАІ МВС України Олександра ДЕМ"ЯНКО.

Він нагадав, що введення державної реєстрації мопедів з 1 січня 2010 року передбачено прийнятим 24 вересня 2008 року Верховною Радою Законом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно вдосконалення регулювання стосунків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Як відзначив А.ДЕМЬЯНКО, перша державна реєстрація мопедів, придбаних до 2010 року, до 1 липня цього року може проводитися без надання документів, які підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державтоінспекцією відповідних перевірок.

Під час реєстрації мопедів передбачається видача тимчасових реєстраційних талонів на паперовій основі, які в 5 разів дешевше за пластикове свідоцтво про реєстрацію. При цьому термін дії таких талонів не встановлюється.

Вартість реєстрації мопедів повинна складатися лише з вартості тимчасового реєстраційного талона (45 грн.), номерного знаку, послуг за огляд транспортного засобу (11 грн.) і оформлення реєстраційних документів (15 грн.).

Для мопедів розроблений окремий тип номерних знаків. На сьогоднішній день Департаментом ресурсного забезпечення МВС України на підставі проведених тендерних процедур визначені виробники цих номерних знаків і підготовлені проекти договорів. Орієнтовна вартість номерних знаків для мопедів не перевищуватиме 25 грн.

У ДАІ відзначають, що право на управління мопедами (категорія „A1”) може бути надане особам, які досягли 16-річного віку. Право на управління транспортними засобами відповідної категорії підтверджується посвідченням водія транспортного засобу і талоном до посвідчення водія транспортного засобу.

А.ДЕМ"ЯНКО повідомив, що з початку року в Україні зареєстровано 972 ДТП за участю водіїв мопедів (з них 752 - з постраждалими), в яких 57 людей загинули і 853 отримали травми.