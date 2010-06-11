Україна та Польща просувають проект нового контейнерного поїзда

Українські і польські транспортники ініціювали проект створення нового міжнародного маршруту залізничних контейнерних перевезень - Одеса (Україна) - Славкув (Польща).

Проект заявлено під час міжнародного форуму "День міжнародного експедитора", приуроченого до проведення міжнародного виставкового заходу "IX Міжнародний транспортний тиждень "ІнтерТранспорт" (Одеса), повідомляє РЗ-партнер.

Його ініціаторами стали "ТОВ ПКП ЛХС" (польський залізничний перевізник керівник інфраструктурою ширококолійної лінії Ізов/Грубешов - Славкув), АТ "ПЛАСКЕ" (українська транспортно-логістична компанія) і ТІС ("Трансінвестсервіс", найбільша приватна термінальна компанія України, що дислокується в Одеському регіоні).

Основою проекту стала інфраструктура колії 1520, що проходить по польській території (ділянка від прикордонного переходу Ізов/Грубешов до ст. Славкув біля Катовіце). Включення до проекту ст. Славкув, розташованої на стику ділянок колії 1520 і 1435, забезпечує вихід маршруту на Західну Європу. Морське плече (Одеса, термінал "Трансінвестсервіс") забезпечує вихід маршруту на держави причорноморської зони (Грузію, Туреччину, Болгарію, Вірменію, Азербайджан) і басейн світового океану. Додаткову перевагу маршруту забезпечить включення в нього Києва як всеукраїнського дистрибутивного центру. Відповідно, довжина маршруту Одеса - Ізов/Грубешов - Славкув складає 1361 км; у разі залучення Києва - 1725 км.

На думку учасників проекту, завантаження маршруту в первинному варіанті може скласти близько 4 тис. TEU. На сьогодні проект знаходиться на стадії затвердження; наступний етап - формування наскрізної ставки.