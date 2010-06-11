ДАІ перевіряє таксистів, які нелегально перевозять пасажирів

Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту і зв'язку України почала рейди-перевірки таксистів, які нелегально здійснюють перевезення пасажирів від ДП "Міжнародний Аеропорт "Бориспіль".

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, тільки за перший день рейду виявлено 12 автотранспортних засобів, водії яких здійснювали перевезення пасажирів "нелегально" - без оформлення відповідних документів, зокрема, без ліцензій і ліцензійних карток.

Усіх нелегальних таксистів МТЗУ притягне до відповідальності відповідно до законодавства України.

Заходи щодо усунення незаконних автоперевізників з території аеропорту "Бориспіль" продовжаться до 23 червня.