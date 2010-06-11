ДАІ перевіряє таксистів, які нелегально перевозять пасажирів
14:44, 11 червня 2010Транспорт/Звя'зок
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Уже виявили 12 порушників
Головавтотрансінспекція Міністерства транспорту і зв'язку України почала рейди-перевірки таксистів, які нелегально здійснюють перевезення пасажирів від ДП "Міжнародний Аеропорт "Бориспіль".
Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, тільки за перший день рейду виявлено 12 автотранспортних засобів, водії яких здійснювали перевезення пасажирів "нелегально" - без оформлення відповідних документів, зокрема, без ліцензій і ліцензійних карток.
Усіх нелегальних таксистів МТЗУ притягне до відповідальності відповідно до законодавства України.
Заходи щодо усунення незаконних автоперевізників з території аеропорту "Бориспіль" продовжаться до 23 червня.
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