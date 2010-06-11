В Остраві презентували перший українсько-чеський тролейбус

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, у презентації та освяченні тролейбуса 10 червня взяв участь віце-прем'єр-міністр України Віктор ТИХОНОВ.

Окрім того, В. ТИХОНОВ зустрівся з мером м. Острава Петером КАЙНАРОМ і генеральним директором компанії "Сежелек" Станіславом КУНДРАЧЕКОМ.

Віце-прем'єр-міністр під час презентації спільного проекту "Богдан-Geneles" сказав: "Лише засноване на принципах взаємовигідного партнерства і взаємодовіри співпраця між Україною і Чехією, може принести плоди".

Оглядаючи експозицію, В. ТИХОНОВ наголосив, що сьогоднішня подія має знаковий характер, адже йдеться про завершуючий етап реалізації надзвичайно успішного проекту виробничої кооперації українських і чеських машинобудівних підприємств.