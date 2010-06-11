Черкаський міськвиконком веде перемовини з ЛуАЗом

Черкаський міськвиконком веде активні переговори з заводом "ЛуАЗ" про закупівлю в лізинг нових тролейбусів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив мер Черкас Сергій ОДАРИЧ.

Йдеться про закупівлю від 8 до 20 нових тролейбусів. Якщо вдасться домовитися з державними банками про пільгові умови отримання кредиту, місто купить 20 нових тролейбусів, якщо ні - 8.

За словами С. ОДАРИЧА здійснити закупівлю нових тролейбусів можна буде у рамках загальної програми "ЛуАЗу" та Міністерства з питань житлово-комунального господарства з розвитку електротранспорту в містах України.

Є ряд банків, які готові підтримувати, є готовність МінЖКХ, сказав С. ОДАРИЧ. Також існує домовленість, що МінЖКХ заплатить 10% вартості транспорту при купівлі. Окрім того, Черкаський міськвиконком веде переговори з банками, щоб мінімізувати ту частину, яку повинне платити місто. Не виключено, що місто не платитиме нічого, а банк і міністерство заплатять усю суму, а міська влада Черкас потім виплачуватиме 90% вартості упродовж 10 років, сказав мер Черкас.

Довідка УНІАН. ВАТ "ЛуАЗ" входить в корпорацію "Богдан".