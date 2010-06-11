Зурабов допускає створення СП

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ допускає створення спільного підприємства України і Росії в галузі авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції.

"Найближчим часом можливе створення спільного підприємства в частках 50 на 50, яке займатиметься маркетингом і просуванням продукції, яку конструює КБ імені Антонова і виробляє Росія», - сказав посол.

М. ЗУРАБОВ додав, що завданнями спільного підприємства можуть стати оптимізація комплектації виробництв необхідними елементами і післяпродажне обслуговування.