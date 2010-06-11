Зурабов допускає створення СП
16:02, 11 червня 2010Транспорт/Звя'зок
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У галузі авіабудування
Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ допускає створення спільного підприємства України і Росії в галузі авіабудування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції.
"Найближчим часом можливе створення спільного підприємства в частках 50 на 50, яке займатиметься маркетингом і просуванням продукції, яку конструює КБ імені Антонова і виробляє Росія», - сказав посол.
М. ЗУРАБОВ додав, що завданнями спільного підприємства можуть стати оптимізація комплектації виробництв необхідними елементами і післяпродажне обслуговування.
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