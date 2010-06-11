«Нафтогаз» затвердив програму інвестицій «Укртрансгазу»

НАК "Нафтогаз України" затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення і планово-запобіжних ремонтів об'єктів ДК "Укртрансгаз" на 2010 рік і Програму капітальних інвестицій ДК "Укртрансгаз" на 2010 рік в сумі близько 2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначено, що таке рішення прийняли на нараді з проблемних питань функціонування газотранспортної системи (ГТС) України під головуванням міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА, яка відбулося сьогодні на компресорній станції "Ужгород" Управління магістральних газопроводів (УМГ) "Прикарпаттрансгаз".

Під час наради голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН зазначив, що відпрацьовані заходи передбачають впровадження технічних рішень і залучення фінансових ресурсів для їх реалізації.

"Цілеспрямована робота в обох напрямах дозволить забезпечити постійну і безперебійну роботу нашої ГТС", - сказав Є.БАКУЛІН.

Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.