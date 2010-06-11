Кабмін визнав Київське метро стратегічним об’єктом

16:22, 11 червня 2010
Транспорт/Звя'зок
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Його не можна приватизовувати

Кабінет міністрів України включив у перелік об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни, комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Про це сказано у постанові КМУ від 9 червня 2010 р. №413.

Відповідно до чинного законодавства, об'єкти, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни, не підлягають приватизації.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен є багатопрофільним підприємством, це сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

Нині (2010 рік) Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких 59,9 км.

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