Кабмін визнав Київське метро стратегічним об’єктом

Кабінет міністрів України включив у перелік об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни, комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Про це сказано у постанові КМУ від 9 червня 2010 р. №413.

Відповідно до чинного законодавства, об'єкти, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки країни, не підлягають приватизації.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен є багатопрофільним підприємством, це сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

Нині (2010 рік) Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких 59,9 км.