"АероСвіт" вікриває рейс між Дніпропетровськом та Берліном

Компанія "Аеросвіт - Українські авіалінії" розширює мережу рейсів з України в Німеччину. З 1 липня перевізник обслуговуватиме повітряну лінію Дніпропетровськ-Берлін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Рейси в столицю Німеччини виконуватимуть щодня.

У понеділок, вівторок, середу і четвер відправка рейсу з Дніпропетровська о 8:00, прибуття в Берлін - о 9:55 за місцевим часом. Час вильоту у зворотному напрямку - 11:05, посадки в Дніпропетровську - 14:45.

А у п'ятницю, суботу і неділю пасажири зможуть вилетіти з аеропорту "Дніпропетровськ" о 10:40, у столицю Німеччини вони прибудуть о 12:35. У зворотному напрямку літак буде відправлено о 13:35 і здійснить посадку в Дніпропетровську о 17:15.

Берлін стане третім німецьким містом, після Гамбурга і Дюсельдорфа, до який "Аеросвіт" доставляє пасажирів з України.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські Авіалінії", створена у 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року "Аеросвіт" обслуговує понад 50 регулярних міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних напрямів у Пекін, Нью-Йорк, Торонто, Делі і Бангкок. Компанія також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України - Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Одесу, Сімферополь, Харків, Чернівці і Ужгород.

Флот компанії складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Окрім цього, спільно з іншими українськими перевізниками - партнерами "Аеросвіт" на маршрутах використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан- 148.