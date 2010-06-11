У депо Гребінка відремонтують 100 вагонів та локомотивів ПЗ

До 2011 року в пасажирському депо Гребінка планують відремонтувати 100 вагонів і локомотивів рухомого складу Південної залізниці

Про це журналістам розповів помічник начальника Полтавській дирекції залізничних перевезень Ігор Фесенко.

"Зусиллями керівництва ПЗ проведені роботи з реконструкції вантажного вагонного депо Гребінка на пасажирське. Тепер тут займатимуться капітальним та іншими видами ремонтів пасажирських вагонів. У депо встановлено сучасне устаткування, яке значно вплине на підвищення якості ремонтів. Тут же обладнали унікальну сучасну лінію з фарбування пасажирських вагонів - першу на Південній залізниці. На українській залізниці дефіцит пасажирських вагонів, тому якщо ремонтуватимемо їх в Гребінці на повну проектну потужність, зможемо частково покривати дефіцит",-сказал Ігор Фесенко.

Він також зазначив, що цього року ПЗ планує поповнити пасажирський парк новими вагонами.