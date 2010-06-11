МТЗУ зацікавлене у відкритті авіапростору для Європи

Міністерство транспорту і зв'язку України однозначно зацікавлене у відкритті авіаційного простору України для країн Європи, проте, ще раз підкреслює необхідність зваженого підходу до ухвалення остаточного рішення з цього питання.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансу, про це йшла мова під час зустрічі міністра транспорту і зв'язку України Костянтина ЄФИМЕНКА з Генеральним директором Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA - International Air Transport Association) Джованні БІЗІНЬЯНІ.

Д. БІЗІНЬЯНІ зазначив, що під час переговорних процесів, які стосуються лібералізації ринків між країнами, IATA завжди радить урядам цих країн потурбуватися про національних авіаперевізників, щоб вони могли гідно конкурувати з потужнішими суперниками.

"Ми розуміємо, що рано чи пізно авіаційний ринок між Україною і ЄС буде відкрито, і зараз докладаємо максимум зусиль для того, щоб при підписанні угоди про Загальний авіаційний простір були враховані інтереси усіх суб'єктів вітчизняної галузі цивільної авіації, зокрема, аеропортів, авіакомпаній, виробників авіаційної техніки і провайдерів аеронавігаційного обслуговування. Сподіваємося, що IATA також надасть нам консультативну допомогу під час вирішення цього питання", - сказав К.ЄФИМЕНКО.