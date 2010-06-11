Столична ДАІ нагадує водіям, що рух вантажного транспорту по Києву у спеку заборонено.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва.

За інформацією ДАІ, фахівці вже давно прорахували, що асфальтобетонне покриття при температурі повітря вище +28 градусів за Цельсієм настільки нагрівається, що це призводить до значних деформацій проїжджої частини, утворення колійності і напливів. Це в першу чергу стосується великовантажного транспорту.

Для запобігання руйнуванню існуючого дорожнього покриття на вулично-дорожній мережі міста, а також згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації 25 липня 2008 року № 1024, у зв`язку з підвищенням температури повітря в столиці від +28 С і вище, рух великовантажного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн всіма вулицями міста, зокрема, визначеними для руху транзитного вантажного транспорту, з 10-ї до 22-ї години заборонено.

Враховуючи, що ігнорування цих вимог спричинює загрозу безпеці дорожнього руху в столиці, нарядами ДАІ повсюдно здійснюватиметься суворий контроль за виконанням цього розпорядження, зазначили у Відділі зі зв`язків з громадськістю УДАІ м. Києва.