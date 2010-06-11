З полону піратів звільнено 10 українців

Щойно Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про звільнення судна - автомобілевоза Asian Glory під прапором Великобританії, на борту якого серед інших членів екіпажа є 10 громадян України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС, з моменту захоплення в піратський полон 1 січня 2010 року зовнішньополітичне відомство тримало цю справу на особливому контролі.

Міністерство закордонних справ на постійній основі займалося питаннями безпеки громадян України, захоплених морськими корсарами, забезпечення їх необхідними продуктами харчування, питною водою і медикаментами, з метою полегшити їх перебування в полоні морських розбійників, сказано у коментарі заступника міністра Руслана ДЕМЧЕНКА.

"У МЗС відбулися зустрічі з родичами українських моряків, зокрема, моя остання зустріч відбулася 9 червня 2010 року. Під час бесід їм надавали інформацію про стан здоров'я членів екіпажа, рівні забезпечення провізією і про вжиті Міністерством закордонних справ України заходи у справі звільнення українських моряків з піратського полону. Завдяки спільним зусиллям МЗС, дипломатичних установ України за кордоном, інших причетних установ, компанії оператора Zodiac Maritime Agencies LTD досягнута загальна мета - звільнення наших моряків і збереження їх життів і здоров'я", - зазначає Р. ДЕМЧЕНКО.

МЗС продовжує контролювати ситуацію навколо повернення моряків на Батьківщину.

Р. ДЕМЧЕНКО сказав, що МЗС продовжує докладати зусилля для звільнення ще чотирьох громадян України, які знаходяться в полоні сомалійських піратів на трьох суднах: MV Frigia, Marida Marguerite та Eleni P.

Зовнішньополітичне відомство України продовжує вживати усіх можливих заходів дипломатичного характеру з метою швидкого звільнення українських моряків з піратського полону.