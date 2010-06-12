ВАТ "Укртелеком" можна вигідно продати тільки після модернізації.

Таку думку в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" (№22 (802) від 12 - 18 червня 2010 року) висловив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО, коментуючи можливу приватизацію цього підприємства.

За його словами, “стосовно перспектив продажу "Укртелекому" існує два підходи. Перший _ продати його в поточному році за ті гроші, які він буде коштувати на нинішньому етапі розвитку. Другий - продати підприємство за вигідною ціною після його модернізації”.

К.ЄФИМЕНКО підкреслив, що про продаж "Укртелекому" говорити поки передчасно, оскільки це питання ще не розглядалося ні на урядовому комітеті, ні на засіданні Кабміну.

Міністр пояснив, що сьогоднішні проблеми "Укртелекому" пов`язані з відсутністю росту, недостатньо прибутковою діяльністю, наявністю збиткових послуг, які носять соціально значущий характер, таких як відправка телеграм і телефонний зв`язок в сільській місцевості.

"Як розвивати "Укртелеком" - зрозуміло. В першу чергу, це розвиток широкосмугового доступу в Інтернет і мобільного зв`язку. Ми вже три роки йдемо цим шляхом. Окрім того, розпочали роботу над створенням Фонду універсальних послуг, який в Росії вже створений, а у нас про нього досі тільки говорять", - відзначив К.ЄФИМЕНКО.

При цьому він пояснив, що Фонд універсальних послуг - це фонд, який буде наповнюватися з відрахувань приватних операторів зв`язку для підтримки соціальної послуги в сільській місцевості.

"Зрозуміло, що до таких реформ і після них ціна "Укртелекому" буде різною. Але яка концепція переможе, можна буде сказати тільки після рішення уряду України", - зазначив голова Мінтрансзв`язку.