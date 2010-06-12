У Тернополі сьогодні змагатимуться автомобілі-роботи

У Тернополі сьогодні відбудуться перші в Україні змагання серед автомобілів-роботів. Як повідомив кореспонденту УНІАН один із організаторів змагань Остап КРУЦКЕВИЧ, особливість перегонів полягає в тому, що автомобілі на трасі їздять самі по собі, ними ніхто не керує. «Кожен робот запрограмований його розробником, чим інтелектуальніша програма – тим більше шансів в автомобіля на перемогу. Наприклад, в програмі закладено вміння оминати суперника, зниження швидкості на поворотах, при бажанні можна запрограмувати і маневри, завдяки яким робот при наближенні до суперника намагатиметься його перекинути», – розповідає О.КУЦКЕВИЧ.

За його словами, загалом робот складається із мікросхем, батареї, двигуна та різноманітних елементів, які дозволяють йому бачити трасу на перешкоди і поводити себе відповідно до обставин на трасі.

Змагатимуться автомобілі, які виготовили випускники технічних вузів Західної України, на 30-метровій кільцевій трасі за правилами, які діють на перегонах «Формули 1». Розпочнуться перегони о 12 годині у Галицькому інституті, участь у них візьмуть команди зі Львова, Чернівців та Тернополя.

Регламентом змагань передбачено, що автомобіль-робот повинен важити не більше 3 кг і мати довжину до 0,5 м.