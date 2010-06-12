Головою Наглядової ради «АвтоКрАЗу» призначено Бевзу

11 червня 2010 року на зборах Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл.) головою Ради підприємства обрано Андрія БЕВЗУ замість ТОВ "Веррона Плюс".

Про це повідомив представник холдингу.

За його словами, ТОВ «Веррона Плюс» володіє 1 акцією ХК "АвтоКрАЗ" і перебуває на цій посаді з 29.04.2010.

«Члени Наглядової ради вирішили призначити на посаду голови Наглядової ради ХК "АвтоКрАЗ" члена Наглядової ради А.БЕВЗУ. Він володіє 20 акціями ХК "АвтоКрАЗ". Його призначено терміном на 3 роки. До цього він працював начальником управління з корпоративних прав ХК "АвтоКрАЗ"», - сказав представник холдингу.