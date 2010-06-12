На оновлення електротранспорту буде спрямовано 1 млрд.грн.

У 2010 році на оновлення електротранспорту в містах, які прийматимуть Євро-2012, буде спрямовано 1 млрд. грн.

Про це сьогодні в Кременчуку (Полтавська обл.) заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

За його словами, в цих містах до Євро-2010 електротранспорт буде оновлено практично на 100%

«Цього року буде зроблено серйозний старт з оновлення майже 100% електротранспорту в містах, де проходитимуть змагання Євро-2012. Та схема, за якою йтимуть вони, буде експериментально задіяна і в інших містах. За два тижні будуть пропозиції з цього приводу», – сказав О.ПОПОВ.

Загалом на оновлення електротранспорту в міста, які прийматимуть Євро-2012, планується спрямувати понад 2 млрд. грн.