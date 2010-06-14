«Укртелеком» скоротив чистий збиток у 5 разів

Чистий збиток компанії ВАТ «Укртелеком» у першому кварталі 2010 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року більш ніж в 5 разів і склав 36,1 млн. грн. (у першому кварталі минулого року – 181,6 млн. грн.).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі "Укртелекому".

Як наголошується в повідомленні, компанія за звітний період здійснила 0,4 млн. грн. надзвичайних витрат на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Фінансовий результат від операційної діяльності 1-го кварталу 2010 року склав 42,3 млн. грн. прибутку проти 49,4 млн. грн. збитків в 1-му кварталі 2009 року. Фінансовий результат від звичайної діяльності складав 35,8 млн. грн. збитків проти 181 млн. грн. в 1-му кварталі минулого року.

Збитковість компанії в "Укртелекомі" пояснюють, в першу чергу, перевищенням собівартості загальнодоступних послуг електрозв`язку над доходами, які надаються товариством за регульованими цінами, а також збитками від надання соціально значущих послуг дротового мовлення і телеграфії і наявністю у складі товариства філіалу спеціалізованого електрозв`язку. На збитковість компанії також впливає зменшення доходів від надання послуг фіксованого зв`язку, що викликане заміщенням фіксованого зв`язку послугами мобільного зв`язку інших операторів. Мобільний зв`язок зручніший у використанні і в багатьох випадках дешевший, ніж фіксований, відзначили в "Укртелекомі", що приводить до скорочення трафіку за всіма напрямами.

Обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за 1-й квартал 2010 року без урахування операцій з реалізації валюти і нарахування курсової різниці склав 2 млрд. 053 млн. грн., що на 1,6% більше 1-го кварталу минулого року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу в Інтернет, мобільному зв`язку та ін.

Дохід компанії в 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії склали 456,4 млн. грн.