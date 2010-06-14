«Укртелеком» скоротив чистий збиток у 5 разів

Чистий збиток компанії ВАТ «Укртелеком» в 1-м кварталі 2010 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2009 років більш ніж в 5 разів і склав 36,1 млн. грн. (у 1-м кварталі минулого року - 181,6 млн. грн.).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі "Укртелекому".

Як наголошується в повідомленні, компанія за звітний період понесла 0,4 млн. грн. надзвичайних витрат на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Фінансовий результат від операційної діяльності 1-го кварталу 2010 року склав 42,3 млн. грн. прибутку проти 49,4 млн. грн. збитків в 1-м кварталі 2009 року. Фінансовий результат від звичайної діяльності складав 35,8 млн. грн. збитків проти 181 млн. грн. в 1-м кварталі минулого року.

Збитковість компанії в "Укртелекомі" пояснюють, в першу чергу, перевищенням собівартості загальнодоступних послуг електрозв`язку над доходами, які надаються суспільством за регульованими цінами, а також збитками від надання соціально значимих послуг провідного мовлення і телеграфії і наявністю у складі товариства Філії спеціалізованого електрозв`язку. На збитковість компанії також впливає зменшення доходів від надання послуг фіксованого зв`язку, що викликане заміщенням його послугами мобільного зв`язку інших операторів. Мобільний зв`язок зручніший у використанні і у багатьох випадках дешевший за фіксований, відзначили в "Укртелекомі", що призводить до скорочення трафіку по всіх напрямах.

Об`єм доходів компанії від всіх видів діяльності за 1-й квартал 2010 року без врахування операцій по реалізації валюти і нарахуванню курсової різниці склав 2 млрд. 053 млн. грн., що на 1,6% більше 1-го кварталу минулого року.

З них доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залишилися на рівні 1-го кварталу 2009 року і складають 1 млрд. 987,8 млн. грн., у тому числі компанією надано послуг зв`язку на суму 1 млрд. 976,9 млн. грн. - на 0,7% більше аналогічного періоду минулого року. Зростання сталося за рахунок приросту доходів від надання послуг комп`ютерному зв`язку на 77 млн. грн., підвищення тарифів на послуги місцевого зв`язку. На 17 млн. грн. збільшені доходи від надання послуг мобільному зв`язку.

Об`єм інших операційних доходів - 57,3 млн. грн., що на 2,7% менше рівня 1-го кварталу 2009 року. Зменшення інших операційних доходів сталося за рахунок зменшення доходів від здачі в оренду активів.

Об`єм фінансових доходів - 10,3 млн. грн., або на 27,8% менше, ніж в 1-м кварталі минулого року, що пов`язане із зменшенням залишків на рахівницях.

Інші доходи - 52,4 млн. грн., збільшення на 52,6% за рахунок доходів від неопераційної курсової різниці.

Об`єм витрат без врахування операцій по реалізації валюти і нарахуванню курсової різниці склав 1 млрд. 797,4 млн. грн., що на 6,9% менше 1-го кварталу 2009 року, у тому числі витрати операційної діяльності - 1 млрд. 686 млн. грн., що на 94 млн. грн. менше об`єму аналогічного періоду 2009 років. Фінансові витрати - 112 млн. грн. (зменшення на 27 млн. грн.). Інші витрати - 28,7 млн. грн., або на 29,9% менше попереднього року.

До бюджету і позабюджетні фонди сплачено податків, зборів і обов`язкових платежів на суму 459 млн. грн. За станом на 01.04.2010 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 961 млн. грн., в порівнянні з початком 2010 років цей показник зменшився на 90 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку зв`язку, кылькысть абонентів місцевого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. чіл. Компанія також надає послуги доступу в Інтернет, мобільному зв`язку та ін.

Дохід компанії в 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії склали 456,4 млн. грн.

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