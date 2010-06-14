«Українське Дунайське пароплавство» прагнуть очолити...

Конкурсна комісія Міністерства транспорту і зв`язку України сьогодні визначила кандидатів на посаду голови правління – президента відкритого акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (УДП).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МТЗУ, до участі в ІІ етапі конкурсу допущено трьох кандидатів: Дмитро ФІЛІПЧУК, Юрій РОЗВОЗЧИК і Валерій ДЕХТЄРЄВ.

Впродовж наступних 20 календарних днів кандидати розроблять свої конкурсні пропозиції і подадуть їх у відомство.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови правління – президента «Українського Дунайського пароплавства» оголошений наказом Мінтрансзв’язку №184 від 13.04.2010 р.

У даний час обов`язки керівника УДП виконує Ю.РОЗВОЗЧИК.

Довідка УНІАН. Державна компанія “Українське Дунайське пароплавство" - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств в Європі. ВАТ «УДП» здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Основу дунайських перевезень флоту ОАО «УДП» складає українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів в дунайських країнах.

Флот пароплавства - близько 600 одиниць сумарним дедвейтом близько 900 тис. тонн - складається з морських судів різного призначення, річкових буксирів і барж, а також річкових самохідних вантажних судів і круїзних пасажирських лайнерів.

100% акцій компанії належать Міністерству транспорту і зв`язку України.