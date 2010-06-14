"Інтер" не братиме участі у конкурсах на аналогові частоти – Хорошковський

Глава Служби безпеки України, власник групи "Інтер" Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що жодна з компаній групи "Інтер" не братиме участі у конкурсах на аналогові частоти через їх проблематичність з освоєнням.

Про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив в інтерв`ю "Українській правді", відповідаючи на запитання про можливу участь "Інтера" у повторному конкурсі на використовування частот «5 каналу» і телеканалу ТВі.

"Я вам це обіцяю! Щоб зняти так званий конфлікт інтересів, жодна з компаній групи "Інтер" за жодних умов на ці частоти більше не виставиться", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, група "Інтер" взагалі більше не братиме участі у конкурсах на аналогові частоти. "Я шукав формулу, як мені вийти з конфлікту інтересів, і я її знайшов. Все, крапка!", – підкреслив він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відзначив, що нинішні частоти «5 каналу» і ТВі є досить проблематичними. "Перший експеримент телекомпанія "TВi" спробувала зробити на Київ, включивши передавач потужністю 2,5 кіловата. Однак це одразу ж вимкнуло телеканал "Україна" у Макарові. Ці частоти спірні, вони конфліктують між собою. Їх узято з ресурсу військових частот, і впливають вони, зокрема, і на авіаційний, і на військовий частотний простір. Окрім того, навіть "Укрчастотнагляд", коли давав дозволи, зробив багато обмовок щодо цих частот", – пояснив він.

"Я думаю, що навіть, якби конкурс було визнано законним, частково ці частоти не могли бути використані. Це була досить складна і дорога робота. З усього частотного ряду, наскільки я розумію, відсотків 30 неконфліктних частот", - підкреслив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 7 червня, редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, як власника медіа-холдингу U.A. Inter Media Group, у спробі знищити «5 канал» шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот на мовлення.