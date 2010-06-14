У Львові виникли пожежі та паралізовано рух транспорту

Сьогодні Львівщиною пройшли сильні грозові дощі з градом, які призвели до перепаду напруги і спалаху пожеж у будинках, а буревій повалив на автодороги дерева на деяких ділянках паралізувавши рух автотранспорту.

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, через перепади напруги сталося замикання у гуртожитку на вул. Кульпарківській, 139 у Львові, що спричинило пожежу в приміщенні, яку було оперативно ліквідовано підрозділами МНС.

Також, як повідомив П.ВАСИЛЕНКО, під час грози у Львові практично одночасно спалахнули шість пожеж в будинках Франківського та Залізничного районів Львова, які були спричинені перепадами напруги і короткими замиканнями в електромережі, зокрема. через коротке замикання у телевізорі спалахнула пожежа в одній з квартир на вулиці Виговського у Львові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні у Львові під час буревію у Франківському районі міста було повалено кілька дерев, падіння дерев також зафіксовано на вулиці Тролейбусній та на вулиці Зерова, де дерево впало на лінії електропередач.

За повідомленням прес-служби, через погодні умови у місті тимчасово не курсує електротранспорт, проводяться роботи з відновлення водопостачання у Личаківському, Сихівському, Франківському районах міста та у центральній частині Львова.

«Зараз оцінюють збитки, завдані стихією. Водночас, за повідомленням ЛКП «Львівелектротранс», частково відновлено рух трамваїв та тролейбусів. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій, відновлено струм на підстанції «Львів-6» та на ТЕЦ-1. Роботи з відновлення електропостачання на підстанціях «Львів-5» та «Львів-7» тривають. Під час недавньої грози було повалено рекламну конструкцію з двох щитів на Сихівському мосту, на вул. Стрийській у Львові дерево впало на машину, а на вул. Галицькій, 15 у місті Винники повалено 2 дерева», - зазначається у повідомленні прес-служби.

Як інформує прес-служба Львівської мерії, у Центрі дитячої та юнацької творчості Сихівського району Львова буревієм зірвано дах та затоплено два поверхи приміщення.

«В результаті цього пошкоджено стіни, обсипалась штукатурка. На місце виїхав міський голова Львова Андрій САДОВИЙ», - наголошується у повідомленні.

Інформації про потерпілих внаслідок пожеж та падіння дерев не надходило.