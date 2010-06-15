ЄС продовжив на два роки операцію по боротьбі з піратами

На засіданні в Люксембурзі глави МЗС 27 країн Євросоюзу продовжили з 13 грудня 2010 року на два роки військово-морську операцію ЄС по боротьбі з піратами в Аденській затоці «Аталанта» (EUNAVFOR-Atalanta), повідомив представник Ради ЄС.

Як повідомляє Газета.Ru, він проінформував також, що сьогодні відбулася зміна командувача операцією «Аталанта». Замість британського контр-адмірала Пітера Д.ХАДСОНА операцію очолив його співвітчизник генерал-майор морської піхоти Бастер ХОУЗ.

«Аталанта» проводиться силами ВМС Євросоюзу з грудня 2008 року.