«Мантара Холдинг» заявляє, що ФДМУ безпідставно не допустив її до конкурсу

Компанія «Мантара Холдинг», що подала заявку на участь у приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій Холдингової компанії «Луганськтепловоз», заявляє про протиправні дії Фонду державного майна з її недопуску до участі у цьому конкурсі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві уповноваженого компанії В’ячеслава ДЕРИШЕВА.

За його інформацією, протокол конкурсної комісії з висновками про відповідність «Мантара Холдинг» конкурсним умовам було складено ще 8 червня, проте відповідне рішення Фонду про недопуск компанії до участі у конкурсі з`явилося лише напередодні його проведення – 14 червня. А рішення представники компанії, за словами В.ДЕРИШЕВА, одержали у понеділок, 14 червня, о 17.00, фактично вже після закінчення робочого дня.

За його словами, Фонд держмайна не надав якихось виразних аргументів щодо того, чому компанію «Мантара Холдинг» не було допущено до участі у конкурсі. «Все, що ми маємо, – це загальне, без конкретизації, посилання Фонду на пункт 6.9 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, яке має, як мінімум, з десяток причин, через які компанії можуть бути не допущені до участі у конкурсі», - відзначив В.ДЕРИШЕВ. «Пояснити детальніше, на підставі якої саме вимоги нас не допустили до участі у конкурсі, у Фонді не вважали за потрібне», - додав він.

В.ДЕРИШЕВ також відзначив, що, зі свого боку, «Мантара Холдинг» виконала всі необхідні розпорядження для повноцінної участі у конкурсі, зокрема подала у визначені терміни належним чином оформлену заявку, зробила гарантійний внесок. За його словами, компанія також повністю відповідає кваліфікаційним вимогам, що висуваються до учасників конкурсу, маючи частку участі в українській компанії, яка експлуатує залізничні локомотиви. Він також повідомив, що опосередковано власниками даної компанії є відомі в Україні та за її межами бізнесмени Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ, які також є акціонерами найбільшого українського банку - «Приватбанк».

На думку В.ДЕРИШЕВА, подібне рішення Фонду держмайна є ні чим іншим, як поверненням до практики приватизації під конкретного покупця, замовних продажів стратегічних підприємств української економіки.

У зв`язку з цим він відзначив, що компанія зробить все, що від неї залежить, аби не допустити повернення подібної практики, а також вимагає дати правову оцінку діям Фонду щодо недопуску «Мантара Холдинг» до участі в конкурсі, у зв`язку з чим планує найближчим часом опротестувати дії Фонду держмайна, а також результати конкурсу в суді. «Ми не сумніваємося, що позов буде задоволений, оскільки Фонд явно порушує закон», - додав В.ДЕРИШЕВ.

Він також застеріг інвесторів, які збираються брати участь в приватизації «Луганськтепловозу», що конкурс з його продажу незаконний і його результати будуть відмінені, а саме придбання акцій компанії на непрозорому конкурсі стане серйозним інвестиційним і репутацією ризиком для покупця.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") за переможця конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупець було внесено до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.