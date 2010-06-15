Україна і РФ організують швидкісний пасажирський рух

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») і російське ВАТ «Російські залізниці» підписали угоду з організації швидкісного пасажирського руху. Документи підписали напередодні в Києві директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК і президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у прес-службі російської компанії, з метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони погоджували наступний полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва – Брянськ – Суземка – Київ; Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Ростов – Адлер і Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрямок для опрацювання можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрямок Москва – Київ.

Для скорочення часу в дорозі проходження за рахунок скасування прикордонно-митного контролю або значного скорочення часу на його проходження сторони домовилися підготувати і направити звернення у відповідні органи федеральної влади про зміну системи проведення прикордонно-митного контролю для вказаних перспективних швидкісних пасажирських потягів.

Також як першочерговий захід з організації швидкісного пасажирського руху сторони визначили скорочення кількості і тривалості технічних стоянок пасажирських потягів за рахунок застосування пасажирських електровозів подвійного живлення серії ЕП-20 зі швидкостями до 200 км/ч і, відповідно, виключення зміни локомотивів у дорозі проходження.

Угода передбачає забезпечення розробки обгрунтувань інвестицій з організації швидкісного пасажирського руху на вказаних напрямках з визначенням необхідного обсягу інвестицій для розвитку залізничної інфраструктури та оцінкою ефективності даних інвестицій, а також єдиних нормативних документів для організації міжнародного швидкісного і високошвидкісного руху (включаючи проектування та будівництво об`єктів інфраструктури і їх експлуатацію).

У рамках підписаної угоди сторони домовилися також розглянути питання закупівлі та експлуатації Державною адміністрацією залізничного транспорту України електропоїздів, виготовлених у Російській Федерації.