Конкурс по “Луганськтепловозу” – профанація

Проведення конкурсу по “Луганськтепловозу” є профанацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам екс-голова Фонду державного майна, народний депутат України Олександр БОНДАР.

За словами О.Бондаря, є неприйнятним той факт, що підприємство було продане без проведення торгів між учасниками конкурсу фактично за початковою ціною.

“Їм навіть не вистачило розум підняти реалізаційну ціну на два кроки”, - відзначив він.

“Все вирішується не тут”, - додав О.Бондар.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбувся конкурс з продажу 76% пакету акцій “Луганськтепловозу”. При цьому реалізаційна ціна перевищила стартову ціну на 10 млн. грн. і склала 410 млн. грн. Учасники відмовилися піднімати ціну в ході торгів, тому переможець конкурсу був визначений за поданими ними початковими ціновими заявками.

Переможцем конкурсу була визначена керівна компанія “Брянський машинобудівний завод”, яка також придбала це підприємство під час першої його приватизації.